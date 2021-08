Tritte gegen Kopf: Brutale Attacke am Rudolfskai

In der Nacht auf Samstag hat ein 19-Jähriger am Rudolfskai in der Stadt Salzburg zwei Burschen brutal zusammengeschlagen. Er prügelte mehrmals auf einen 17-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging. Doch der 19-Jährige ließ nicht von dem Verletzten ab, sondern versetzte ihm mehrere Tritte gegen den Kopf. Als dem Burschen ein 18 Jahre alter Freund zur Hilfe eilen wollte, wurde auch er von dem 19-Jährigen mit Faustschlägen attackiert.