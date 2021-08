Mercedes Citan: So klein & neu - schon ein Camper!

Camper im Miniaturformat

In puncto Sicherheit und Konnektivität - unter anderem mit dem optionalen MBUX-Multimediasystem - ist der Citan von Haus aus bestens ausgerüstet. In Kooperation mit VanEssa, die für hochwertige Ausbau-Module bekannt sind, verwandelt sich der Hochdachkombi in die wohl kompakteste Form eines Campers, der die Doppelnutzung als geräumiger Pkw im Alltag sowie als Freizeit-Fahrzeug mit Schlaf- und Kochmöglichkeiten für zwei Personen ermöglicht. Zumindest gilt das für ausgedehnte Wochenend-Ausflüge oder das Ausüben aufwendiger Outdoor-Sportarten.