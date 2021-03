Neuer Mercedes Citan: Weniger Renault als der alte

Doch umso mehr Wert haben Crimi und seine Kollegen auf ein Mercedes-typisches Fahrgefühl gelegt: Die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung präzise, ohne spitz zu sein, das Fahrwerk sanft, aber nicht schwammig und die Geräuschdämmung sehr effektiv, wähnt man sich weniger in einem Nutzfahrzeug als in einem Kompakten aus Daimlers MFA-Familie. Entsprechend gediegen und gelassen rollt der Prototyp über die Schwarzwaldhügel rund um das Testgelände in Immendingen, bügelt satt und sauber über die Frostaufbrüche in den Straßen und schwingt sanft über die Bodenwellen im Asphalt. Zwar untersteuert er ein wenig in engen Kurven und auch die Neigung der Karosserie wird vom Fahrwerk nichts vollends kompensiert. Doch so behält der Fahrer stets ein gutes Gefühl für den Wagen und sein Tempo und der Blutdruck bleibt im Keller. Zumal der Citan mit seinen maximal 130 PS ohnehin nicht zum Rasen taugt, wenngleich der Erlkönig durchaus eine gewisse Eile an den Tag legt und dem GLE des vorausfahrenden Versuchsleiters dicht auf den Fersen folgt.