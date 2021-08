Tabellenführer - Vienna ist auf einem guten Weg

Lange hat der Aufstieg der Vienna in die 3. Liga gedauert! Umso besser sind sie jetzt in der Regionalliga angekommen. Nach vier Runden steht die Zellhofer-Elf an der Tabellenspitze. Wir haben uns mit Kronen Zeitung-Redakteur Christian Pollak einen Vienna-Experten ins Studio eingeladen. Natürlich gibt es auch noch die Zusammenfassungen der Spiele aus der Regionalliga Salzburg.