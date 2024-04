Voitsberg marschiert unaufhaltsam Richtung Titel!

Tabellenführer ASK Voitsberg ist in der Regionalliga Mitte weiter nicht zu stoppen. Auch im Schlagerspiel gegen Vorwärts Steyr behielt die Preiss-Elf die Oberhand und siegte mit 1:0. Da die Verfolger alle strauchelten – wächst der Vorsprung der Steirer weiter an. Im Video gibt es wieder die Zusammenfassungen der Spiele vom Wochenende.