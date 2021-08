Angestellter betrog Firma um 10.000 Euro

Bei einer Inventur in einem Salzburger Geschäft stellte die Firma das Fehlen von zehn Lautsprechern fest. Die Bilder der Überwachungskamera brachten Licht ins Dunkel. Ein Angestellter (20) aus dem Flachgau hat mit einem Bekannten (20) die hochwertigen Geräte in billige Verpackungen umgepackt und so an der Kasse den günstigen Preis bezahlt. Anschließend verkaufte der Angestellte die Ware gewinnbringend über eine Internet-Plattform.