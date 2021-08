201 Fälle trotz Impfung, aber wenige Schwerkranke

Immer höher wird die tägliche Zuwachsrate (plus 207) und immer voller auch die Stationen in den Kliniken. 65 Patienten mit Corona-Symptomen werden in Spitälern behandelt. Nur vier Betroffene waren allerdings vollständig immunisiert. Trotz 201 neuer Impfdurchbrüche bleibt die Zahl schwerer Erkrankungen jedoch gering.