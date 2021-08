Brasilien: Massenproteste indigener Gemeinschaften

Über 6000 indigene Vertreter aus ganz Brasilien demonstrieren diese Woche in der Hauptstadt Brasilia im Rahmen des "Struggle For Life"-Camps für ihre Rechte - das ist der größte Protest von indigenen Gemeinschaften, der jemals in dem 211-Millionen-Einwohner Staat stattgefunden hat. Die Kundgebungen richten sich gegen die systematische Unterdrückung und Bedrohung im traditionell indigenen Landes durch die Regierung unter Präsident Jair Bolsonaro.