Scarlett Johansson: Hin und weg von Baby Cosmo

Cosmo war ein Wunschkind

Klein-Cosmo sei ein absolutes Wunschkind gewesen, weiß dieser zudem zu berichten: „Sie wollten dieses Kind, das perfekt in ihr Leben passen wird, da sie bereits Scarletts Tochter haben.“ Der ‚Saturday Night Live‘-Star sei seiner Frau dabei eine große Stütze. „Colin ist im Alltag rücksichtsvoll und hilfreich. Ein Baby mehr sollte also kein Problem sein. Das Baby ist das Beste, was den beiden je passiert ist.“