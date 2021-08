Paralympics: Gardos unterliegt Gruppenfavoriten

Onea und Ernhofer in Vorläufen out

Bei den Schwimmern stieg Andreas Onea über 100 m Brust in die Spiele ein. In der Kategorie SB8 erreichte er unter 13 Athleten Platz zehn. Seine Zeit von 1:13,90 Sek. war für den Finaleinzug um 1,74 Sek. zu langsam. In Rio hatte Onea über diese Distanz Bronze gewonnen, die Klasseneinteilungen änderten sich allerdings. Andreas Ernhofer, am Mittwoch Final-Achter über 50 m Brust, wurde in der Klasse S4 über 100 m Kraul unter 15 Aktiven in 1:38,49 Sek. Elfter. Auf das Finale der Top acht fehlten ihm 4,22 Sek.