15 Jahre lang Frau und Töchter grob misshandelt

Ein 46-jähriger Mann ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine Familie zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte misshandelte über 15 Jahre hinweg seine Ehefrau und seine beiden Töchter grob. Zwar bestritt der 46-Jährige die Vorwürfe bis zuletzt, das Gericht sah seine Schuld aber als erwiesen an. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.