Damals im Dorfertal: „Es war die Betoniererzeit“

„Allein gegen Männer“

Freilich: Nicht nur Frauen haben gekämpft. Aber ihr Gewicht war entscheidend. In Matrei treffen wir Theresia Brugger. Sie sitzt in einer Stube des Hotels Hinteregger. Heute führt ihre Tochter den Betrieb. Die Mutter war immer Befürworterin des Nationalparks, erkannte früh den Mehrwert für den Tourismus. Als die Kraftwerkspläne im Dorfertal konkret wurden, saß die damalige 2. Nationalratspräsidentin Marga Hubinek auch in der Stube in Matrei. Brugger: „Ich hab’ sie bewundert. Allein gegen viele Männer, die alle bauen wollten. Nur sie hat gewarnt.“ Fasziniert von Hubineks Courage stellte sich auch die Gastwirtin gegen den Wind. „Eine feine Zeit war das nicht – die Spaltung im Dorf ging tief“, berichtet die heute 76-Jährige von Nachbarn, die sich nicht mehr angeschaut haben. Dabei hätte das Kraftwerk vieles zerstört. Die Umbalfälle wären versiegt. Eine skurrile Idee kam auf: Für Touristen wollte man den Wasserfall tagsüber per Knopfdruck befüllen.