Entzückendes Kälbchen-Quartett im großen Glück

Für den Bauern, auf dessen Hof in der Oststeiermark die Vierlinge das Licht der Welt erblickt haben, war das auch ein kleines Wunder. Obwohl die Tiere zu zart waren, um effektiv im Milchbetrieb eingesetzt zu werden, wandte man sich nicht an einen Schlachter, sondern hoffnungsvoll an die Tierretter, die sich schon weit über Österreichs Grenzen hinaus einen Namen gemacht haben.