Stadt Salzburg hat die meisten Covid-Infizierten

In der Mozartstadt wohnen 293 Menschen, die zurzeit aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, im Pinzgau sind es 129. Auch der 7-Tages-Schnitt ist in diesen zwei Bezirken am höchsten. In der Stadt liegt er bei 118 und im Bezirk Zell am See bei 102. Der Durchschnittswert vom gesamten Bundesland liegt mit fast 97 noch knapp unter hundert – die Tendenz ist jedoch steigend. Zum Vergleich: Anfang August lag der Wert bei unter 50.