FPÖ-Plakate zerrissen: Täterin fuhr „roten“ Bus

Die politisch motivierte Sachbeschädigung fand am Donnerstag, dem 19. August gegen 18 Uhr vor dem Haus Nummer 30 in der Wildbergstaße in Linz-Urfahr statt: Eine junge Frau stieg mit vier weiteren Personen aus einem VW-Bus. Dieser war auf den VSSTÖ, das ist der „Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich“, gemeldet. Eine 20-jährige Mühlviertlerin riss zwei Wahlplakate von einem Plakatständer der FPÖ herunter und ging dann weg. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und fotografiert.