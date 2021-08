Rihanna geht in ihren sexy Dessous baden

„Billion Dollar Smile“, schrieb Rihanna auf Instagram zu einer Bilderreihe, die sie in pinken Stücken ihrer aktuellen Dessous-Kollektion im Pool zeigen. Baden geht die Sängerin mit ihren heißen Teilen aber keineswegs - im Gegenteil. Denn dank der sexy BHs, Höschen und Co. hat sich die 33-Jährige in den letzten Jahren ein stattliches Vermögen verdient. Seit August darf sich RiRi offiziell zum Club der Milliardäre zählen und ist zudem die reichste Sängerin der Welt.