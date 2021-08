US-PGA vergibt Matthias Schwab die Tourkarte

Matthias Schwab dürfte sich die ersehnte US-PGA-Tourkarte für 2021/22 bereits beim Turnier in Boise/Idaho gesichert haben. Der Golfprofi kletterte mit einer 67er-Runde am letzten Tag der Albertsons Boise Open um zwei Plätze nach oben und erreichte mit 267 Schlägen und 17 unter Par den geteilten vierten Rang. Obwohl in der Finalserie der Korn Ferry Tour noch zwei Events ausstehend sind, vermeldete die US PGA Tour in einem Tweet schon den fixen Startplatz für den Steirer.