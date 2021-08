Hasenhüttels „Saints“ holen Punkt gegen ManUtd

Coach Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton in der englischen Fußball-Premier-League daheim Titel-Co-Anwärter Manchester United am Sonntag ein 1:1 (1:0) abgetrotzt. Es ist der erste Punkt des Teams des Steirers in dieser Meisterschaft nach einem 1:3 in der vergangenen Woche bei Everton. Aus einer Pressing-Situation fiel das Führungstor der „Saints“ zum 1:0, der Abschluss von Che Adams wurde von Fred zum Eigentor abgefälscht (30.). Mason Greenwood gelang der Ausgleich (55.).