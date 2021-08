Radmuttern bei Auto vor Supermarkt gelockert

Die lebensgefährliche Tat ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 5.30 und 16.30 Uhr. Auf einem Mitarbeiterparkplatz eines Einkaufsmarktes am Brixner Platz in Lienz wurden bei einem geparkten Pkw von einer bislang unbekannten Person bei allen vier Rädern die Radmuttern gelockert. „Nachdem der Lenker die Manipulation rechtzeitig erkannte, konnten weitere Schäden und Gefährdungen verhindert werden“, berichtet ein Polizist.