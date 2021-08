LIVE ab 17 Uhr: So beginnen Hartberg und LASK

Es läuft noch nicht richtig rund beim LASK, der sich am Donnerstag im Hinspiel des Conference-League-Play-offs gegen St. Johnstone im Heim-„Exil“ in Klagenfurt mit einem 1:1 begnügen musste. „Die Situation ist so wie sie ist“, meinte Trainer Dominik Thalhammer lapidar. „Es ist für uns wichtig, dass wir gegen Hartberg voll anschreiben und in der Liga auf Schiene kommen“, stellte der ehemalige ÖFB-Frauenteamchef klar - und sah dafür eine gute Chance: „Hartberg hatte in den letzten Spielen schon auch Probleme.“