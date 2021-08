LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen SCR Altach

Der SCR Altach kann nach dem späten 2:1-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Rapid sowie insgesamt sechs Punkten mit Fug und Recht behaupten, einen ordentlichen Saisonstart hingelegt zu haben. Damir Canadi hat den Vorarlbergern wieder eine erfolgsorientierte DNA verpasst, die auch in Tirol wieder Punkte zeitigen soll. „Natürlich hat uns der Sieg gegen Rapid allen gut getan. Jetzt heißt es, nicht zu vergessen, welche Tugenden uns in diesem Spiel stark gemacht haben“, so Canadi. Nämlich Einsatz und Leidenschaft, und diese seien nun auch in Tirol gefordert.