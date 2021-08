LIVE ab 17 Uhr: Salzburg gegen Austria Klagenfurt

In der Bundesliga gab es übrigens die Begegnung zwischen den „Bullen“ und Klagenfurt noch nie, im Cup sind beide Teams allerdings schon aufeinander getroffen. Am 28. Februar 2018 feierten die Salzburger im Viertelfinale einen 7:0-Sieg, die Kärntner spielten damals allerdings in der Regionalliga. Für Pacult selbst ist es das 20. Duell gegen Red Bull in der Bundesliga seit 2005/06. Vier Siege konnte der Wiener feiern, darunter das legendäre 7:0 in Wals-Siezenheim am 23. März 2008 als Rapid-Trainer.