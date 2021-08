LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen Admira

Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 4:10 sind die magere Ausbeute für den WAC in den ersten vier Runden. Die in den vergangenen Jahren durchaus erfolgsverwöhnten Kärntner müssen sich damit momentan ganz unten einreihen. Das soll sich mit dem Spiel gegen die Admira aber ändern. Mut macht der Blick in die Statistik, schließlich sind die Wolfsberger in der Bundesliga seit sechs Spielen gegen die Südstädter ungeschlagen (drei Siege, drei Remis). Zudem traf der WAC in den vergangenen fünf Spielen gegen die Admira doppelt oder häufiger (zwölf Tore insgesamt).