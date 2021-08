LIVE ab 17 Uhr: Sturm Graz gegen Austria Wien

Möglicherweise geht der violette Knopf just in Graz auf. „Sturm hat es in den vergangenen Runden richtig gut gemacht und stark gespielt. Mit und gegen den Ball“, war Schmid freilich bewusst. „Wir sind sicher nicht der Favorit, dennoch möchten wir etwas aus Graz mitnehmen“, sagte Schmid. Sein Optimismus ist ungebrochen. „Unsere Leistungen waren in den ersten Runden über einen gewissen Zeitraum auch richtig gut“, befand der 50-Jährige. „Der letzte Pass und der Abschluss müssen effizienter werden, denn Chancen haben wir uns in jeder Partie genügend herausgespielt.“