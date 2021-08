Kapitän Lugner: „Für jeden Tag eine andere Frau“

Am Freitag begannen die Dreharbeiten - noch an einem ruhigen Gewässer, der Alten Donau in Wien. Denn es gilt zuvor auszusortieren, welche Dame aus seinem umfangreichen Streichelzoo mit an Bord seiner 22-Meter-Yacht kommen darf. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen wie „Käfer“ Sonja Schönanger, „Bambi“ Nina Bruckner. Wrestlerin und „DSDS“-Luder Lydia Kelovitz - aber auch noch einige weitere Kandidatinnen warteten sehnsüchtig darauf mit auf die Reise genommen zu werden.