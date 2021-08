Austria Klagenfurt holt deutschen Verteidiger

Schumacher lief zuletzt drei Jahre für den tschechischen Erstligisten Bohemians Prag auf und wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet. Unter dem heutigen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte der Linksverteidiger 2016 die Deutsche Junioren-Meisterschaft mit dem BVB gewonnen. „Die Mannschaft hat in den ersten Spielen unter Beweis gestellt, dass sie mithalten kann und ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil davon zu sein“, wurde Schumacher in einer Aussendung zitiert.