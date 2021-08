Steirer leben länger - aber immer ungesünder

Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsbericht der Steiermark mit umfassenden Zahlen und Fakten hervor. Dass wir immer älter werden, ist zwar erfreulich, aber: „Problematisch ist, dass sehr viele alte Menschen keine gesunden Jahre mehr erleben. Das unterscheidet uns von Skandinavien“, sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). So liegt die Lebenserwartung in „sehr guter Gesundheit“ in der Steiermark bei 63,2 Jahren (Frauen) und 61,8 Jahren (Männer) - weniger als im Österreich-Schnitt (64,8 bzw. 63,1).