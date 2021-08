Frage des Tages: Kaufen Sie sich ein 1-2-3-Ticket?

Der heurige Nationalfeiertag wird auch ein „Klima-Feiertag“ sein: Mit 26. Oktober soll das bundesweite Klima-Ticket für die Öffis gelten, wird Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) dem Vernehmen nach am Mittwoch in Linz verkünden. Das Klimaticket für ganz Österreich wird 1095 Euro kosten und ein Jahr gültig sein. Werden Sie das 1-2-3-Klimaticket in Anspruch nehmen? Wir sind auf Ihre Meinung zur Frage des Tages gespannt!