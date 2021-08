„Escape Room 2“: Rätsel-Kampf ums nackte Überleben

Wer auf ganz besonderen Rätselspaß steht, hat sich in den vergangenen Jahren sicherlich schon mal in einen Escape Room einschließen lassen - also einen Raum voller versteckter Hinweise und Geheimnisse, die es in einer bestimmten Zeit zu lösen gilt. Dass aus diesem Freizeittrend ein Horrorfilm geworden ist, muss eigentlich nicht weiter verwundern. Nach Teil 1 folgt nun die Fortsetzung „Escape Room 2“ (ab 20.8. im Kino), in dem die Protagonisten schnell erkennen, dass sie alle schon mal in so einer tödlichen Falle gesessen sind - denn natürlich geht es hier nicht um den Kampf gegen die Uhr, sondern schlichtweg ums nackte Überleben. krone.at verlost Kino-Gutscheine für den nervenaufreibenden Filmstart und DVDs von Teil 1.