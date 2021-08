Bröndby-Abschlusstraining nicht im Bullen-Stadion

Das für Montagabend angesetzte Abschlusstraining der Dänen fand nicht wie geplant in der Bullen-Arena, sondern auf dem Areal der Bullen-Akademie in Liefering statt. Der Grund: die starken Regenmassen, die seit dem Nachmittag auch auf den Stadionboden niederprasseln. Es handle sich dabei aber um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um den Platz vor dem morgigen Heim-Hinspiel um den Aufstieg in die Elite-Liga (21 Uhr) zu schonen, hieß es von Vereinsseite.