Schlammzeit

Auf dem Ballhausplatz in Wien, dort hat der Kanzler sein Büro, ist ein Murenabgang eher unwahrscheinlich. Der Pegelstand des Donaukanals gibt auch nur ungenau Auskunft über den Ernst der Großwetterlage. Ernteausfälle durch Hagel sind in Wiens Innenstadt ebenfalls auszuschließen. Und ein paar Grad mehr draußen spürt drinnen in den klimatisierten Regierungsbüros keiner.