Österreich verspielt gegen Belarus Olympia-Chance!

Die Olympischen Spiele im Februar in Peking finden ohne Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer statt! Die ÖEHV-Auswahl verlor am Freitag beim Qualifikationsturnier in Bratislava auch ihr zweites Spiel und hat nach dem 2:5 (2:0, 0:5, 0:0) gegen Belarus keine Chance mehr auf eine Teilnahme. Das abschließende Match gegen Polen am Sonntag (13.30 Uhr) hat für die Vergabe des Olympia-Tickets für Österreich keine Bedeutung mehr.