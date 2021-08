Diskonter Hofer will mit Online-Shop durchstarten

Selbstbedienungskassen „untauglich“

An den Kassen soll weiterhin Personal sitzen, zu viele Self-Checkout-Kassen, wie es in den amerikanischen Hofer-Filialen üblich ist, hält Leitner in Österreich für eine „untaugliche Lösung“. In der Schweiz testet der Diskonter derzeit eine App, bei der der Einkauf am eigenen Handy mitläuft. Am Ende wird mittels QR-Code bezahlt. „Ich gehe davon aus, dass der Test auch für andere freigegeben wird“, antwortete Leitner auf die Frage, ob die App auch in Österreich eingesetzt werden soll.