Casino-Mitarbeiter positiv auf Corona getestet

Auf Grund der Vielzahl der Gäste, genau 1.217, bitten die Casinoleitung sowie die Gesundheitsbehörde Villach Land die Besucher, die am 12. und am 13. August im Casion Velden zu Gast waren, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten. Ein Bar-Mitarbeiter wurde positiv im Zuge des im Casino üblichen Mitarbeiter-Screenings getestet.



Gesundheitszustand beobachten

Es sind alle Coronaauflagen streng eingehalten worden, es sind alle Gäste ausnahmslos registriert. Mit diesem Aufruf sollen die Gesundheitsbehörde und der Betrieb unterstützt werden, die große Zahl der betroffenen Personen zu erreichen. Besucher, die sich nicht sicher sind, sollen jedenfalls die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren oder generell die kostenlosen Testangebote (PCR, Antigen) in den Teststraßen des Landes in Anspruch nehmen.



Neue Impftermine festgelegt

Im Impfgremium des Landes wurden heute die nächsten offenen Impftermine festgelegt. Am 22. August können konkret Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern den freien Impftag in Klagenfurt (Messehalle) und Villach (Tennishalle Warmbad) nutzen, um sich gegen eine Coronaerkrankung nachhaltig zu schützen. Verimpft wird an beiden Standorten von 8 bis 18 Uhr Biontech/Pfizer, es ist keine Anmeldung nötig.



Mobiles Impfteam unterwegs

Am 21. August werden in der Messehalle in Klagenfurt Termin-Impfungen sowie Impfungen ohne Termin von 8 bis 18 Uhr durchgeführt. Im Rathaussaal in Villach wird am 18. August und am 20. August geimpft (Moderna und Johnson).

Im Industriepark Arnoldstein können am 20. August können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kleinbetrieben sowie alle anderen Bürgerinnen und Bürger das Impfangebot in Form eines anmeldefreien Impftages in Anspruch nehmen. Das mobile Impfteam ist am 21. August in der Gemeinde Kleblach-Lind unterwegs, von 8 bis 16 Uhr kann man sich vor Ort mit dem Impfstoff von Johnson impfen lassen.