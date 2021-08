IT-Techniker nach Ransomware-Attacke verurteilt

Ein 21-jähriger IT-Techniker ist am Montag am Wiener Landesgericht im Zusammenhang mit einer Ransomware-Attacke auf ein bekanntes Wiener Unternehmen wegen Datenbeschädigung und Erpressung zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Dem bisher Unbescholtenen, der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war, wurde die Strafe unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Der junge Mann, der in der Verhandlung versichert hatte, dem betroffenen Unternehmen keinen Verschlüsselungstrojaner untergejubelt zu haben, erbat Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.