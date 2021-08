Unterwegs mit der Krone: Auf den Spuren der Römer

Neue Funde gemacht

Die Bilder zeigen auch ein antikes Wegenetz.“ In St. Stefan wartete die nächste Sensation: „Es handelt sich möglicherweise um eine römische Villa mit einem Herrschaftshaus und angrenzenden Wirtschaftsgebäuden.“ Das Ziel der Archäologen, die den Römern auf der Spur sind, ist die Erfassung der damaligen Bebauungsstruktur. Schwaiger: „Wir werden die Bodenradarmessungen fortsetzen.“ Am Hemmaberg wurden indessen Untersuchungen an einem Gebäude aus der Spätantike abgeschlossen.