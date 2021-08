Corona-Cluster in der Obersteiermark

Im ersten Fall war die infizierte Person am Sonntag, 8. August, zwischen 16.30 bis 19 Uhr am Freigelände des Partystadls in Flatschach. Personen, die sich ebenfalls dort aufgehalten haben, sollen sich, auch wenn sie keine Symptome haben, testen lassen. Wenn Symptome auftreten, muss man umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis „Cluster Flatschach“ anrufen.