Wandertag der „Krone“ gemeinsam mit KitzSki

Von der Hahnenkammbahn Talstation in Kitzbühel geht es mit der Gondel hinauf in die Nähe des Streif-Starthauses, wo die Wanderer die Medaillenausstellung besichtigen können. Danach führt die Wanderung mit traumhaftem Ausblick hinunter Richtung Mausefalle. Am Seidlalm-See können sich die Wanderer an der Labestation der Tirol Milch mit Brot, Käse und Lattella stärken, ehe es weitergeht. Am Fuße der Streif wartet als Belohnung für die fleißigen Teilnehmer noch ein Abschluss-Grillfest beim Gasthaus Mocking, das sich gleich neben der Talstation der Hahnenkammbahn befindet.