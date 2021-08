40 Nachwuchskicker auf den Spuren von David Alaba

Unterstützt wurde Schiener im Außerfern unter anderem auch von Moritz Schültke. Der gebürtige Deutsche studiert in Innsbruck Psychologie und läuft in der Tiroler Liga für den Völser SV auf. „Ich habe während des Studiums die Tochter von Didi Constantini kennengelernt und so bot sich dieses Camp gut als Praktikum an“, erklärt der sympathische Rotschopf. Constantini selbst schaute den Nachwuchshoffnungen in Ehrwald übrigens am Dienstag auf die Füße. „Das war natürlich auch ein Highlight für sie“, sagt Schiener.