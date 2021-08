Forscher eskortieren Elefanten zurück nach Hause

Ungewöhnlich wanderlustig hat sich eine Elefantenherde in China gezeigt, die mehr als rund 500 Kilometer zurückgelegt hatte. Nun sind die Rüsseltiere wieder auf dem Weg in das Reservat, das sie vor einem halben Jahr verlassen haben. Um sie auf die beste Route zu leiten, locken sie Forscher mit Leckerbissen oder errichten Straßensperren. Die Dickhäuter, deren Wanderung von vielen Chinesen gespannt verfolgt wird, haben allerdings in der Vergangenheit nicht immer das beste Verhalten an den Tag gelegt. Auf ihrer Reise verwüsteten die 15 Tiere Felder, plünderten Ernten, versetzten ganze Dörfer in Aufruhr und verursachten einen Millionenschaden.