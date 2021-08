TU Graz fertigt mit Biodrucker Blutgefäß-Modelle

„Lebendes Gewebe ist ein extrem komplexer Materialmix“, erklärt Kargl. „Unser Drucker erlaubt uns deshalb auch sehr viel Flexibilität und Kombinationsmöglichkeiten.“ Der Drucker kann bis zu fünf verschiedene Materialien in einer Druckschicht verarbeiten und sei in dieser Form in Österreich einzigartig, so die Forschenden. Geplant ist, neben unterschiedlichen Materialien auch lebende Zellen mit dem Drucker aufzubringen, die dann von sich aus neues Gewebe aufbauen können. „So können wir zum Beispiel künstliche Haut wachsen lassen.“