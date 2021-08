Drogentod mit 13: Familie klagt die Tirol Kliniken

Strafverfahren gegen Tiroler wurde eingestellt

Tot aufgefunden wurde Melina am 12. August 2020 in der Früh in einer Telfer Wohnung, in der ein Vater-Sohn-Gespann wohnt. Da sie in den Sohn verliebt war, hielt sie sich dort bereits mehrfach auf. Gegen den Vater, der das Mädchen stark beeinträchtigt in die Wohnung gelassen hatte und seit sechs Jahren mit Drogenersatzmedikamenten substituiert wird, wurde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Doch das Strafverfahren wurde eingestellt, der Antrag auf Fortsetzung abgelehnt. „Es gibt keinen Nachweis, dass das im Körper der Verstorbenen gefundene Morphin von Tabletten des Beschuldigten stammt. Ihm ist eine Straftat nicht nachweisbar“, so die Staatsanwaltschaft Innsbruck.