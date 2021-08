Zu wenig Taxis, weil Fahrer auf Urlaub sind

„Von 80 Prozent Umsatzverlusten bis zum Normalbetrieb ist es ein langer Weg. Im September sollte es so weit sein“, so der Sprecher. Denn erst im Herbst ist die Urlaubszeit vorbei. Und: „Derzeit machen so viele Menschen wie noch nie den Taxischein. Pro Monat schaffen fast 100 Fahrer die Prüfung.“