Klimawandel trifft Österreich besonders hart

Apropos: Laut Studien sind es aktuell 15 Milliarden an Folgeschäden in Österreich. Nicht nur deshalb erwartet Ingmar Höbarth einen Wandel im Kampf gegen den Wandel. „Die Wahl in Deutschland ist eine Klimawahl. Und wenn Menschen so wie jetzt direkt betroffen sind, ändert das etwas im Bewusstsein.“