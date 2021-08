Pensionist in Mattsee ertrunken

Im Strandbad Mattsee ist am Dienstagabend ein Pensionist ertrunken. Die Gattin des Mannes konnte ihn auf einmal nicht mehr finden und schlug Alarm. 40 Kräfte der Wasserrettung und ebenso viele Kräfte der Feuerwehr rückten ins Strandbad an, um nach dem Mann zu suchen. „Wir hatten Taucher und Rettungsschwimmer im Einsatz und konnten den Mann schon nach kurzer Zeit im Wasser in rund zwei Metern Tiefe finden und bergen“, erklärte Wasserrettung-Ortsstellenleiter Sebastian Strasser. Leider konnte ein Arzt nurmehr den Tod des Pensionisten feststellen.