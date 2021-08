So erklärt Läufer Amdouni seine Trinkbecher-Aktion

„Es war sehr hart. Ich habe alles gegeben. Für mein Land, für Frankreich“, schreibt er und stellt vom Anfang an klar: Die Trinkflaschenaktion war keine Absicht. Er beruft sich auf die extremen Umstände: Temperaturen um die 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. „Ich verlor zunehmend an Klarheit und an Energie.“ Zum Umschmeißen der Becher meinte er: „Ich will mich bei allen anderen Athleten entschuldigen. Ich habe versucht, eine Flasche Wasser zu greifen, die sind dann aber leider umgefallen. Es war nicht einfach.“