Mann macht Tanzvideo mit Frau vor Moschee - Haft

Ein Mann, der in Bangladesch zusammen mit einer Frau ein Tanzvideo vor einer Moschee aufgenommen hat, ist von der Polizei festgenommen worden. Dem 20-Jährigen werde vorgeworfen, religiöse Gefühle von Muslimen verletzt zu haben, was in dem mehrheitlich muslimischen Land ein Straftatbestand sei, sagte ein Polizeisprecher am Montag.