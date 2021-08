Schauspieler am Rande des Nervenzusammenbruchs

Gut 100 Minuten lang Verzweiflung und Beklemmung. Gut 100 Minuten lang Lebensverdrossenheit in ihrer reinsten Form. Gut 100 Minuten lang Zeit, dem vom Seemann zum Bergmann mutierten Elis zuzusehen, wie er nicht nur in die Tiefe des Berges, sondern vor allem in die Abgründe seiner Seele hinabsteigt - und die anderen Protagonisten am Rande des Nervenzusammenbruchs mit in den Schlund zieht. So muss es sich auch im richtigen Leben anfühlen, wenn ein vertrauter Mensch nicht mehr gegen seinen Lebensekel anzukämpfen vermag und unaufhaltsam der Selbstzerstörung entgegentreibt.