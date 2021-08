Blau-gelber Heldenmut aus Krems in Griechenland

Seit 25 Jahren schippert Hobby-Kapitän und Unternehmer Günter Stölner (52) aus Krems in den Sommermonaten von Küste zu Küste. Dieses Jahr ging es mit seinem Katamaran „Anna-Lena“ und der Crew – bestehend aus Tochter Leni, Martin Schalk sowie Maxi und Constanze Teuschl – zu den Nördlichen Sporaden, einer Inselgruppe in Griechenland. Die fünf Niederösterreicher segelten gerade an der Hauptinsel Alonnisos vorbei, als man plötzlich Handzeichen und Warnsignale von einem Motorboot bemerkte: „Als wir die Notlage erkannten, haben wir sofort den Kurs geändert und den Motor gestartet. Bis wir aber am Unfallort angelangt sind, war das Boot bereits untergegangen“, schildert Günter Stölner im Gespräch mit der „Krone“.