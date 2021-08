Wilde Verfolgungsjagd endet mit Crash nach Grenze

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein Marokkaner (28) am Donnerstagabend in Tirol - und letztlich auch in Bayern. Der Verdächtige, der mehreren Streifen davongerast war und sogar die Kontrollstelle bei der bayerischen Grenze durchbrochen hatte, wurde schließlich erst durch einen Unfall gestoppt. Zusätzlich brisant: Der Wagen war als gestohlen gemeldet.